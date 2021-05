Im Kreis Neuwied hat es am Mittwoch 30 neue Corona-Infektionen gegeben, ein Großteil der Fälle trat in der Stadt Neuwied auf. Wie die Kreisverwaltung weiter mitteilt, ist der RKI-Inzidenzwert auf 89,2 gesunken und liegt damit den zweiten Werktag in Folge unter 100.