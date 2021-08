Neuwieder Inzidenz liegt bei 88,5: Mehr als die Hälfte der neuen Fälle betreffen Kontaktpersonen

Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilt, hat es insgesamt 42 neue Coronafälle gegeben. Die meisten positiven Corona-Nachweise gab es dabei wie so oft in der Stadt Neuwied (19). Doch auch in allen sieben Verbandsgemeinden sind laut Mitteilung weitere Fälle auftreten. Bei gut der Hälfte der Neuinfizierten handelt es sich um dem Gesundheitsamt bekannte Kontaktpersonen. Die neuen Fälle traten kreisweit in bis zu 14 verschiedenen Orten auf.

In der tagesaktuellen Berechnung der Inzidenzwerte durch das Landesuntersuchungsamt (LUA) beträgt der Wert für den Kreis Neuwied 88,6. Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 115,3, für den Kreis Altenkirchen 93,2, für den Kreis MYK 63,9, für die Stadt Koblenz 139,4 und für den Westerwaldkreis 81,2. Für den Rhein-Sieg-Kreis in NRW meldet das RKI 104,9.