Neuwieder Inzidenz liegt bei 73,3: 19 neue Corona-Fälle und ein weiterer Todesfall

19 neue Positivfälle und einen weiteren Todesfall hat die Neuwieder Kreisverwaltung am Dienstag registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt auf damit 4840 an. Aktuell sind 228 infizierte Personen in Quarantäne. Der Todesfall vom Montag war in St. Katharinen zu Hause. Die neuen Corona-Fälle stammen aus dem gesamten Kreisgebiet. In der Stadt Neuwied kamen sechs Fälle hinzu, die übrigen verteilen sich wie folgt: VG Dierdorf (4 Fälle), VG Rengsdorf-Waldbreitbach (3), VG Asbach (3), VG Linz und VG Puderbach (jeweils 1 Fall).