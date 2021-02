Die Fallzahlen und somit auch der Inzidenzwert sind im Kreis Neuwied wieder angestiegen. Wie die Kreisverwaltung informiert, gab es seit Freitag insgesamt 65 neue Corona-Fälle. Die Summe aller Positivfälle steigt auf 5043 an. Weitere Todesfälle gab es demnach nicht zu beklagen. Bisher wurden in Summe bei 58 Fällen Mutationen des Coronavirus im Kreis Neuwied nachgewiesen, teilt die Verwaltung am Montag weiter mit.