Die Kreisverwaltung Neuwied hat am Dienstag 56 neue Corona-Infektionen registriert. Das Robert-Koch-Institut gibt den Inzidenzwert für den Kreis mit 118 an. Das teilt der Kreis mit. In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes beträgt der Inzidenzwert 138,9.