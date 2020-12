Kreis Neuwied

Nachdem die Zahl der Corona-Infektionen im Kreis Neuwied am Anfang der Woche noch leicht zurückgegangen waren, haben die jüngsten beide Tage wieder höhere Ansteckungszahlen geliefert. Am Donnerstag wurden kreisweit 26 neue Positivfälle registriert. Die Summe aller Positivfälle steigt damit auf 1821 an. Aktuell befinden sich 308 infizierte Personen in Quarantäne.