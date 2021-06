Kreis Neuwied

Neuwieder Inzidenz laut RKI einstellig – Nur vier Neuinfektionen über das Wochenende gemeldet

Am Wochenende hat das Robert Koch-Institut (RKI) einstellige Inzidenzwerte für den Kreis Neuwied gemeldet – 6 am Samstag, 7,1 am Sonntag.