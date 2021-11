Die Neuwieder Kreisverwaltung hat für das Wochenende 189 Neuinfektionen registrieren müssen. Allein in der Stadt Neuwied waren es 76 Corona-Fälle, die mit Abstand meisten davon traten in der Innenstadt auf (32). Doch auch in allen Verbandsgemeinden sind Fälle zu verzeichnen, die meisten in den VGs Asbach (32), Rengsdorf-Waldbreitbach (25) und Puderbach (22).