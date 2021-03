Neuwieder Inzidenz fast bei 200

Der Kreis Neuwied kratzt an der 200er-Marke, was die Sieben-Tage-Inzidenz angeht: Mit 199,1 gab das Landesuntersuchungsamt (LUA) den Wert am Freitag an.

Die Kreisverwaltung hat 66 neue Infektionen registriert (29 davon in der Stadt Neuwied). In Quarantäne befinden sich 561 Infizierte (Vortag: 526), 266 davon in der Stadt. 448 Fälle von Mutationen wurden bislang im Kreis nachgewiesen. Im Impfzentrum kamen am Freitag 252 Erstimpfungen hinzu. In der Fieberambulanz wurden in der vergangenen Woche 1343 Personen getestet.

Der Blick ins Umland ergibt ein zwiegespaltenes Bild. Während das LUA für den Kreis Ahrweiler eine Inzidenz von 79,9 angibt und die Kreisverwaltung wieder Lockerungen zulässt (die Ausgangssperre wird dort zurückgenommen), wird für den Kreis Altenkirchen eine Inzidenz von 209,6 gemeldet. Dort werden die Regeln weiter verschärft. Für den Westerwaldkreis meldet das LUA 109, für den Kreis MYK 56 und für die Stadt Koblenz 61,4. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 105,7 an.