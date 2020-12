Neuwied

Die Anklage klang fast ein martialisch: bewaffneter Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Jetzt hat das Landgericht Koblenz einen 31-jährigen Neuwieder deswegen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Darüber hinaus ordnete die Kammer seine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an.