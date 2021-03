Neuwieder Christen fordern „Sicheren Hafen“

Parteipolitisch ist es höchst ungewöhnlich, inhaltlich und geschichtlich aber ziemlich naheliegend: Führende Vertreter fast aller evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in der Stadt fordern, dass sich Neuwied zum „Sicheren Hafen“ für Flüchtlinge erklärt. Und damit unterstützen sie explizit einen Antrag, den „Die Linke“ in die Stadtratssitzung am 8. April einbringen wird. Von den angefragten Gemeinden hat einzig das Presbyterium der evangelischen Marktkirchengemeinde (Innenstadt) eine Teilnahme am gemeinsamen Aufruf abgelehnt, berichtet Diakonie-Pfarrerin Renate Schäning.