Neuwied/Beverwijk

Bewerwijk – unweit von Amsterdam an der holländischen Nordseeküste gelegen – war die erste Partnerstadt von Neuwied. Schon 1965 wurde die Städtefreundschaft gegründet, als es die „große“ Stadt Neuwied noch nicht einmal gab. Eine deutsch-niederländische Verbindung war zudem damals sehr ungewöhnlich. Schließlich waren die Erinnerungen an die deutsche Terrorherrschaft im Zweiten Weltkrieg noch frisch – speziell in Bewerwijk, wo die Nazis nach der Ermordung von Kollaborateuren 1944 fast 500 junge Männer aus der Stadt als Geiseln und Zwangsarbeiter verschleppten. Viele von ihnen überlebten es nicht.