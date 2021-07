Neuwied macht zum ersten Mal mit: Radler zählen ab Montag ihre Kilometer

Auf die Sattel, fertig, los: Am heutigen Montag beginnt das Stadtradeln zum ersten Mal auch in Neuwied. Bis einschließlich Sonntag, 25. Juli, können Radfahrer bei der vom Klimabündnis initiierten, bundesweiten Aktion die zurückgelegten Kilometer in Teams dokumentieren. Das Ziel: Auf möglichst vielen Alltagswegen soll das Fahrrad in den insgesamt 21 Tagen zum Einsatz kommen – und das Auto ersetzen. Zum Abschluss winken den Teilnehmern attraktive Preise, darunter freier Eintritt in den Zoo, in die Deichwelle oder ins Museum Monrepos.