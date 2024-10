Neuwied macht mit: Aktionswoche „Schichtwechsel“ am Arbeitsplatz

Die Werkstätten für behinderte Menschen im Heinrich-Haus führen am Donnerstag, 10. Oktober, wieder einen „Schichtwechsel“ durch. Menschen mit und ohne Behinderungen tauschen bundesweit für einen Tag ihren Arbeitsplatz. Bereits in den vergangenen beiden Jahren hat sich gezeigt: Durch die direkte Zusammenarbeit mit behinderten Menschen eröffnen sich neue Perspektiven für beide Seiten.

Auch die Firma Vulcatec in Kretz hat sich im vergangenen Jahr an der Aktion „Schichtwechsel“ beteiligt. Foto: Nadine Zimmermann (Archiv)/Nadine Zimmermann

„Hier steckt jede Menge Potenzial für Firmen, in Zeiten des Fachkräftemangels neue Mitarbeiter zu finden“, sagt Christiane Kahlert vom Integrationsmanagement des Heinrich-Hauses. Um möglichst viel Flexibilität zu ermöglichen, können Unternehmen in der Region an einem beliebigen Tag in der gesamten Woche vom 7. bis 11. Oktober als Tauschpartner mitmachen.

Und so funktioniert es

Unternehmen und Behörden sind aufgerufen, für einen Tag einen Mitarbeiter in eine Heinrich-Haus-Werkstatt zu entsenden, während ein Werkstattbeschäftigter in den jeweiligen Betrieb wechselt. Einen Einblick in das eigene Unternehmen kann auch gewährt werden, ohne im Gegenzug jemanden zu entsenden. „Es ist wichtig, den Menschen, die bei uns arbeiten, zu zeigen, was Sie können. Ziel ist, dass sie Unternehmen kennenlernen und die Anforderungen des allgemeinen Arbeitsmarkts erleben. Wir freuen uns über jedes Unternehmen, das einen Platz für den ,Schichtwechsel' zur Verfügung stellt“, sagt Kahlert.

Der „Schichtwechsel“ ist eine Aktion der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen. Schon jetzt haben sich mehr als 250 Werkstätten aus ganz Deutschland für den Aktionstag angemeldet – so viele wie nie zuvor, wie die Heinrich Haus gGmbH in ihrem Pressebericht abschließend schreibt.