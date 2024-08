Neuwied kauft lokal: Kampagne Heimat shoppen feiert Zehnjähriges mit neuen Farben

Die Initiative Heimat shoppen feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Nachdem die Kampagne zur Stärkung der Innenstädte 2014 mit gelb-orange-braunem Logo ins Leben gerufen worden war, erstrahlt sie in diesem Jahr von Freitag bis Sonntag, 6. bis 15. September, in Gelb, Pink und Rot, um mit einem frischeren Design auch jüngere Kunden auf den Einzelhandel vor Ort aufmerksam zu machen.

In Rheinland-Pfalz machen an den Aktionstagen jährlich gut 3500 Einzelhandelsbetriebe aus rund 60 Städten mit. Das teilt die IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied mit. „Heimat shoppen ist eine Imagekampagne der Industrie- und Handelskammern (IHKs) für den stationären Einzelhandel. Die Kampagne macht auf den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wert des Handels, der Gastronomie und der Dienstleister in unseren Innenstädten und Ortskernen aufmerksam. Die Kampagne soll auf die Stärken des Handels hinweisen und alle Beteiligten, auch die Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden, für das Thema sensibilisieren“, erklärt IHK-Regionalgeschäftsführerin Kristina Kutting.

160 Betriebe an Aktionswoche beteiligt

An der Initiative beteiligen sich in diesem Jahr etwa 160 Händler, Gastronomen und Dienstleister aus fünf Werbe- und Aktionsgemeinschaften aus dem Landkreis: Deichstadtfreunde Aktionsforum Neuwied, Linzer Werbegemeinschaf, ISR-Windhagen, VG Dierdorf aktiv und Werbegemeinschaft Bad Hönningen – sowie die Einzelhandelsgeschäfte Haushaltswaren Doris Fücker und „Stricktiger“.

Kostenloses Werbematerial für Teilnehmer

Die Aktionstage finden bundesweit vom 6. bis 15. September statt und laden ein, die Geschäfte vor Ort zu entdecken. Viele hiesige Händler haben dazu spezielle Aktionen und Angebote vorbereitet. Hierfür erhielten die teilnehmenden Werbegemeinschaften in der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied kostenlose Werbematerialien wie Tüten, Luftballons, Plakate und Aufkleber. „Die Materialien sind ein wertvoller Beitrag für unsere lokale Gemeinschaft. Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, die Menschen zu motivieren, die vielfältigen Angebote unserer Geschäfte zu entdecken und die Wichtigkeit des Einkaufens in der Region zu schätzen“, sagt Sebastian Klein, Vorstandsmitglied der Deichstadtfreunde.

Weitere Infos gibt's unter www.heimat-shoppen.de