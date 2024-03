Neuwied hat sein Schaltjahrsbaby: Die kleine Helene hat nur alle vier Jahre Geburtstag

Geburtstag am 29. Februar, das kommt auch in der Geburtsabteilung des Marienhaus-Klinikums Neuwied relativ selten vor. Genau genommen: maximal alle vier Jahre.

Helene Ross war am Donnerstag jedenfalls das erste Baby, das am Morgen das Licht der Welt erblickte. „Dabei wird sie den 18. Geburtstag erst 2096 feiern können“, sagte Oberarzt Frank Scheule mit einem Lächeln. „Wir feiern dann immer am 1. März“, meinte Mama Bettina.