Plus Neuwied Neuwied feiert runde Geburtstage beim Weltkindertag: Mit Kinderrechten in die Zukunft Von Jörg Niebergall i Dem Motto „Mit Kinderrechten in die Zukunft“ machten die Jungen und Mädchen alle Ehre. Foto: Jörg Niebergall Da war was los! Am Weltkindertag gab es in Neuwied gleich zwei runde Geburtstage zu feiern. Für die Jungen und Mädchen wurde jede Menge geboten. Lesezeit: 2 Minuten

„Mit Kinderrechten in die Zukunft“ lautete das Motto des Weltkindertages 2024. Und die Jungen und Mädchen in der Neuwieder Innenstadt demonstrierten das mit selbst gebastelten Raumschiffmotiven und Raketen beim Fototermin mit der RZ sehr deutlich. Dabei gab es am Freitag auch was zu feiern: Der in Neuwied für die Veranstaltung ...