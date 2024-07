Plus Neuwied Neuwied feiert: Deichstadtfest ist am Donnerstag gestartet Von Rainer Claaßen i Auf einer der Bühnen auf dem Luisenplatz, auf denen es bis Sonntag jeden Tag und vor allem Abend Musik und noch mehr gibt, haben die Spitzen von Stadt und Kreis sowie Sponsoren auf den Start des Deichstadtfests angestoßen. Später am Abend ging die Party dann richtig los. Foto: Jörg Niebergall Jetzt geht’s los: Das Deichstadtfest in Neuwied ist offiziell gestartet – und soll bis Sonntag Zehntausende in die Innenstadt locken. Lesezeit: 3 Minuten

Alle, die an der Vorbereitung des Festes beteiligt waren, haben ganze Arbeit geleistet: Schon am Donnerstagnachmittag waren die Aufbauarbeiten an den Bühnen, bei der Technik und auch an den vielen Essens- und Getränkeständen weitgehend abgeschlossen. Somit war alles bereit für den Startschuss des Deichstadtfestes, bei dem sich die Besucher diesmal ...