Neuwied

Bei strahlendem Sonnenschein begrüßte Pfarrer Werner Zupp am Sonntagmorgen die ersten Besucher vor dem Portal der Marktkirche. Ohne Mund-/Nasenschutz hätte zumindest diese Szene auch an einem Tag vor Ausbruch des Coronavirus spielen können. Doch schnell wurde klar, dass die Krise sich auch auf die Kirchen massiv auswirkt: Wer am Gottesdienst teilnehmen wollte, war nicht nur zum Tragen von Schützern verpflichtet – auch eine Registrierung mit Angabe von Wohnort und Telefonnummer wurde verlangt.