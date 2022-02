Die Stürtz-Gruppe mit Hauptsitz in Neustadt hat die britische Firma Stuga Machinery Limited erworben, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung berichtet. Stuga gilt laut Mitteilung als der marktführende Hersteller von PVC-Säge- und Bearbeitungszentren für die Fenster- und Türenindustrie in Großbritannien und Irland.