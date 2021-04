Neustädter Schüler gewinnen Preis: Alltag am Wiedtalgymnasium nachhaltig gestaltet

Spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung (FFF), in der weltweit Kinder und Jugendliche für Klima- und Umweltschutz demonstrieren, ist klar: Die Heranwachsenden wollen für ihre Umwelt einstehen. Dieses Bewusstsein zeigt sich auch auf kleiner Ebene in Neustadt, wo Schüler des Wiedtal-Gymnasiums im vergangenen Schuljahr so einiges auf die Beine gestellt haben, um ihren Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Für dieses Engagement wurden sie jüngst mit dem „ACT! – Eine-Welt-Schulpreis“ vom Land Rheinland-Pfalz gewürdigt.