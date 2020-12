Neustadt

Die Einführung der wiederkehrenden Straßenausbaubeiträge (wkB), die ab dem 1. Januar 2024 flächendeckend in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird, wirft im Ortsgemeinderat Neustadt Fragen auf. Die SPD-Fraktion formulierte sie in einer Anfrage zur jüngsten Ratssitzung. Anlass war die Berichterstattung in unserer Zeitung über die bereits beschlossene Einführung der wkB in der Stadt Unkel. Die SDP sah Klärungsbedarf im Hinblick auf die Situation in der eigenen Gemeinde.