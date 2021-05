Neustadts Bergbaugeschichte erforschen: Auf Georouten den Westerwald erwandern

Welch passende Umformulierung eines bekannten Gassenhauers: Mit „Wo Marmor, Stein und Eisen spricht“ wirbt der Nationale Geopark Westerwald-Lahn-Taunus auf seiner Internetseite für sein Angebot, welches das geologische Erbe der Region für interessierte Ausflügler darstellt. Auf bisher zwölf Georouten können Wanderer die Erdgeschichte in Westerwald, Taunus und an der Lahn erkunden. Doch bald wird das Angebot um zwei Routen reicher sein: In und um Neustadt – bis in den Kreis Altenkirchen – sollen in der zweiten Jahreshälfte zwei neue Georouten entstehen, die unter anderem die Bergbaugeschichte der Region beleuchten – und wie der Abbau von Erzen und Basalt die Nachbarschaft der Gruben auch gesellschaftlich prägte.