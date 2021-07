Neun Neuinfektionen – Neuwieder Inzidenz laut RKI bei 8,2

In der Berechnung des Robert Koch-Instituts (RKI) sinkt der Inzidenzwert leicht auf 8,2. In der tagesaktuellen Berechnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) liegt er bei 8,8. Der Blick ins Umland: Für den Kreis Ahrweiler meldet das LUA 8,5, für den Kreis Altenkirchen 3,9, für den Kreis MYK 11,7, für die Stadt Koblenz 9,6 und für den Westerwaldkreis 6,9. Der Rhein-Sieg-Kreis in NRW gibt seine Inzidenz mit 9,7 an (laut RKI).

Im Impfzentrum Oberhonnefeld wurden am Dienstag 61 Erst- und 471 Zweitimpfungen verabreicht.