Neuwied

Ein Transporter nach dem nächsten fährt in den hinteren Teil der großen Halle, bis alle in Reih und Glied stehen. Die Fahrer der Wagen warten hinter dem Lenkrad, während einige Männer in Warnwesten zwischen den Autos hin- und herlaufen und die Ankommenden mit Infos versorgen. Rufe schallen durch das Gebäude, eine gewissen Spannung liegt in der Luft. Plötzlich erfolgt das Zeichen zum Losfahren und die Transporter setzen sich in Bewegung. Die nächste Welle startet. Alles ist genau koordiniert, jeder weiß, wo er hin muss. Gelbe Markierungen auf dem Boden zeigen die Abstellorte für die Fahrzeuge an – 56 Plätze gibt es an der Zahl. Sobald eine Reihe steht, öffnen sich die Türen und die Fahrer schwärmen aus.