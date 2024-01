Plus Harschbach Neues Nahversorgungsangebot in Harschbach startet früher, aber an einem anderen Standort Noch diese Woche sollen die beiden Lebensmittelautomaten in Harschbach am Bürgerhaus befüllt werden. Am eigentlichen Standort gibt es Verzögerungen. Von Daniel Dresen

Das neue Nahversorgungsangebot in der Ortsgemeinde Harschbach steht früher als erwartet zur Verfügung, jedoch an einem anderen Standort. Zwei Lebensmittelautomaten können ab kommendem Freitag, 27. Januar, am Bürgerhaus genutzt werden. Die WW-Agrar & Handel GmbH, die für die Befüllung verantwortlich ist, betont, dass das Angebot sich noch in einer Testphase ...