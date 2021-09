Gleichgeschlechtliche Beziehungen waren lange Zeit verpönt und laut Strafgesetzbuch sogar unter Strafe verboten. Von einer illegalen Beziehung, aber auch von Hoffnung handelt das Musical „Unser Weg 68 – 48 – 29“, das Musical-AG und Bigband-AG des Martinus-Gymnasiums in Linz ab Donnerstag, 7. Oktober, in der Stadthalle in Linz aufführen.