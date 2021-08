Zu seiner Zeit war Prinz Maximilian zu Wied (1782-1867) einer der bedeutendsten Naturforscher der Welt. Man nannte ihn den „rheinischen Humboldt“. Doch in seiner Heimatstadt Neuwied scheint er gut 150 Jahre nach seinem Tod ein wenig in Vergessenheit geraten zu sein. Das soll sich in Zukunft ändern – wenn es nach Tim Ohnemüller geht.