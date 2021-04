Neues Medienkonzept: In fünf Jahren zur digitalen Grundschule

Ob im Präsenzunterricht, beim Schulbesuch im wöchentlichen Wechsel oder während des Homeschoolings: Die Corona-Pandemie hat auch den Grundschulen in Neuwied gezeigt, dass es in Sachen Digitalisierung noch Nachholbedarf gibt. Der sogenannte Medienentwicklungsplan gemäß des Digitalpakts von Bund und Ländern fasst auf fast 100 Seiten die notwendigen Schritte zusammen, die in den kommenden Jahren für Neuwied Abhilfe schaffen sollen. Dazu zählen bessere Infrastruktur, mehr technische Endgeräte und IT-Experten. In seiner Sitzung am Donnerstag stimmt der Neuwieder Stadtrat über einen entsprechenden Beschlussvorschlag ab.