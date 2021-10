„Stadtnatur“ heißt das Konzept, mit dem die Stadt Linz sich dazu verpflichtet hat, die städtischen Grünanlagen vorrangig mit dem Ziel einer insektenfreundlichen und naturnahen Gestaltung weiterzuentwickeln. Bienenweiden mit verschiedenen Pflanzenarten wurden bereits in den Rheinanlagen, an der Ortseinfahrt, neben der Burg und auch an der Fußgängerführung am „Sändchen“ angelegt.