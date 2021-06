Neues Großdisplay am Unterwasserrestaurant „La Mer“: Seestern und Co. erwachen auf Schild zum Leben

Familie Weller aus Niederbieber ist umtriebig: Wo früher nur ein paar Fischteiche Angelfreunde anlockten, gibt es inzwischen mehrere attraktive Angebote. Neben dem Frischfischverkauf in der Seefischhalle und einem Imbiss zieht seit einigen Jahren das Unterwasserrestaurant „La Mer“ Gäste an. Viele nehmen lange Anfahrten in Kauf, um hier mit Blick auf das Großaquarium zu speisen. Wer die Wellers kennt, wundert sich nicht, dass sie den Lockdown genutzt haben, um das Restaurant aufzuwerten, wir berichteten über die neue Solarstromanlage. Nun ist die Außenterrasse fertig, und ein innovatives Großdisplay dient als Blickfang.