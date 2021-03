Neues Gesetz zum Insektenschutz: Neuwieder Landwirte sind in großer Sorge

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. So soll mit einem neuen Insektenschutzgesetz, das das Bundeskabinett auf den Weg gebracht hat, die Artenvielfalt erhalten werden. Viele Landwirte fürchten aber, dass das Gegenteil eintreten wird. Denn immer mehr Bauern sind durch Auflagen und Vorgaben nicht nur genervt, sondern wirtschaftlich an die Wand gedrückt. In der Folge finden sie keinen Nachwuchs mehr oder geben ihren Betrieb gleich selbst auf – mit weitreichenden Folgen, auch für die Artenvielfalt.