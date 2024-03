Plus Hausen Neues Feuerwehrhaus in Hausen feierlich eingeweiht: Innenminister hält Festrede Von Jörg Niebergall i Innenminister Michael Ebling (4. von rechts) war zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Hausen gekommen. Foto: Jörg Niebergall Grund zur Freude: In Hausen ist das neue Feuerwehrhaus eingeweiht worden. Ein Stellplatz ist dort aber noch frei. Lesezeit: 1 Minute

Das neue Feuerwehrhaus in Hausen ist am Samstag feierlich eingeweiht worden. Ehrengast der Veranstaltung war der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling. Er lobte in seiner Festrede nicht nur die Arbeit der Feuerwehr („Ihr tut das Richtige.“), sondern gab auch zu bedenken, dass die Hilfe, egal ob von Feuerwehr, Sanitäts- oder sonstigen ...