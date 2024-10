Neues Angebot im Willy-Brandt-Forum: Jedem Menschen einen Zugang zu Kultur ermöglichen

Mit dem Willy-Brandt-Forum Unkel schließt sich ein weiteres Museum dem Angebot „Bei Anruf Kultur“ an, um Menschen unabhängig von Behinderung, Wohnort oder Mobilität den Zugang zu Kultur zu ermöglichen. Mit der kostenfreien Telefonführung öffnet sich das Museum für Zeitgeschichte in der Stadt Unkel damit für neue Zielgruppen, teilt das Projekt aus Hamburg mit.

Anzeige

Mit der Teilnahme richtet sich das Willy-Brandt-Forum an Menschen, denen eine Teilhabe an ihrem Angebot bisher nicht ohne weiteres möglich war. Andere fühlen sich vielleicht nicht wohl bei Veranstaltungen in Gruppen oder können sich einen Besuch nicht leisten. Für diese (und alle anderen) Menschen bietet „Bei Anruf Kultur“ nun eine inklusive Gelegenheit, ein weiteres Haus der Bundeskanzler-Willy-Brand-Stiftung zu besuchen. Per Telefon.

Erste telefonische Führung am 29. Oktober

Am Dienstag, 29. Oktober, findet um 16 Uhr erstmals eine telefonische Führung im Willy-Brandt-Forum statt. Eine kulturvermittelnde Person des Hauses führt unter dem Motto „Willy Brandt – Ein Jahrhundertleben“ die Teilnehmenden durch die Ausstellung und beschreibt die visuellen Inhalte beim Rundgang am Telefon. „Wir freuen uns auf die Erweiterung unserer Bildungsangebote mit ‚Bei Anruf Kultur‘. Damit richten wir nun auch inklusive Angebote ein. Die Telefonführungen ermöglichen die Erkundung der Ausstellung auf ganz neuen Wegen. Wir freuen uns, Menschen zu erreichen, die nicht zu uns kommen können,“ sagt Leiter Scott H. Krause.

Die notwendige Anmeldung erfolgt unter www.beianrufkultur.de oder unter Tel. 040/209404-36. Im Anschluss erhalten die Interessierten die telefonischen Zugangsdaten und wählen sich am Veranstaltungstag von zu Hause ein. Die Führung dauert eine Stunde und wird von einer moderierenden Person geleitet, während der Guide aus dem Willy-Brandt-Forum Unkel durch die Ausstellung führt. Um den Ausführungen ungestört folgen zu können, ist die Sprechfunktion der teilnehmenden Anrufenden während der Führung ausgeblendet. Für Fragen sowie den Austausch werden die Leitungen zwischendurch geöffnet.