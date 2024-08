Plus Neuwied

Neues Angebot im Neuwieder Innenstadtlabor: Tauschladen bietet kostenfrei Waren an

i Alona Tymchenko, Bettina Grollius, Marion Pörsch und Tina Monzen (von links) von der Bürgerinitiative „Deichstadt Neuwied hilft“ freuen sich mit Citymanagerin Michaela Ullrich (rechts) über die Eröffnung ihres Tauschladens im Innenstadtlabor. Foto: Stadt Neuwied/Felix Banaski

Was der eine aussortiert, kann ein anderer vielleicht noch gebrauchen: Nach diesem Prinzip funktioniert der Tauschladen, der sein Konzept nun im Neuwieder Innenstadtlabor in größerem Rahmen erprobt. Das kommt gut an, aber es gibt auch Kritik.