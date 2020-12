Kreis Neuwied/Westerwald

Für die Menschen, die gerne schlendern und weniger lange Wandertouren bewältigen wollen oder können, hält der Westerwald jetzt zehn Spazierwege und/oder Spazierwanderwege bereit. In den vergangenen Wochen haben die ausgewiesenen Experten Barbara Sterr und Josef Rüth in Zusammenarbeit mit vielen Kommunen im geografischen Westerwald auf Hochtour an der Umsetzung der sogenannten Kleinen Wäller gearbeitet. Alle Touren wurden einheitlich markiert und mit Wegweisern versehen. An den Startpunkten wurden zudem ansprechende Infotafeln aufgestellt.