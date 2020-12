Kreis Neuwied

Die Hausärzte zählen im Kreis Neuwied in gewisser Weise zu einer aussterbenden Spezies. Die Rede ist vom statistisch erfassten und viel zitierten Fakt, dass eine große Zahl von ihnen auf das Rentenalter zusteuert – und ihnen der Nachwuchs in Sachen Praxisübernahme nicht gerade die Türen einrennt. Gefragt sind also Lösungen, die es den künftig verbleibenden Hausärzten trotzdem ermöglichen, für eine gute medizinische Versorgung auch auf dem Land zu sorgen. Was Letzteres betrifft, wirft eine im Kreis Ahrweiler bereits erfolgreich praktizierte Idee nun auch ihre Schatten auf die Neuwieder Rheinseite.