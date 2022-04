Noch sitzt Rudi Speich an einem leeren Schreibtisch in Koblenz. Doch dieser wird sich bald mit Arbeit füllen, ist sich der 62-Jährige sicher. Der gebürtige Linzer, der in Roßbach lebt, ist jüngst zum neuen Vorsitzenden des ADAC Mittelrhein gewählt worden – und möchte dem Regional-Club mit seinen mehr als 746.000 Mitgliedern ebenso seinen Stempel aufdrücken wie Vorgänger Klaus Manns. Zum Beispiel mit einem Nachhaltigkeitskonzept für den Motorsport.