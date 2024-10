Neuer Spielplatz festlich eingeweiht: Kinder in Jungfernhof und Bertenau freuen sich

In Eigenleistung hat die Dorfgemeinschaft von Jungfernhof und Bertenau einen neuen Spielplatz für die Kinder errichtet. Am Sonntag wurde er festlich eingeweiht.

Gisbert Becker, der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft, hielt sich in seiner Eröffnungsrede an den Rat seiner Enkelkinder: „Opa, rede nicht zu viel.“ Er bedankte sich bei der Ortsgemeinde und der in Neustadt ansässigen Wirtgen Stiftung für die Unterstützung des Projekts. Die Spielgeräte wurden größtenteils durch die Stiftung finanziert und von der Dorfgemeinschaft in Eigenarbeit montiert.

Bürgermeister Michael Christ richtete Grußworte an die Anwesenden, bevor Gemeindereferent Achim Günther von der katholischen Kirche die Einsegnung vornahm. Der Höhepunkt der Feier war, als die Kinder selbst das Band zur Eröffnung durchschneiden durften. Die zahlreich erschienenen Kinder nahmen den neuen Spielplatz sofort in Besitz, während die Erwachsenen den Nachmittag bei Kaffee, Kuchen, Bier und Gegrilltem genossen.