Plus Puderbach Neuer Pfarrer in Puderbach: Wie er für die Menschen da sein möchte Von Lars Tenorth i Der neue Pfarrer Christoph Nüllmeier möchte in der evangelischen Kirchengemeinde Puderbach für die Menschen da sein. Foto: Lars Tenorth Christoph Nüllmeier zog vor Kurzem von Wuppertal in den Westerwald. Das sind seine Gründe für die Entscheidung. Er bringt bereits erste Ideen mit. Lesezeit: 3 Minuten

Fast 30 Jahre lang arbeitete Christoph Nüllmeier als Pastor in Wuppertal. Doch vor Kurzem entschied er sich dafür, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Von der Stadt in Nordrhein-Westfalen mit deutlich mehr als 350.000 Einwohnern zog es ihn nach Puderbach. Am Sonntag, 8. September, findet um 14 Uhr sein Einführungsgottesdienst in der ...