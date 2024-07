Plus Niederwambach

Neuer Ortschef in Niederwambach will Projekte vorantreiben: Auch Solarenergie im Fokus

Von Charley Burke

i Im März hatte der Niederwambacher Gemeinderat den Beschluss gefasst, eine große Photovoltaikfreiflächenanlage zu bauen – das wird den Ort auch die „nächste Zeit beschäftigen“, so Reidenbach. Symbol Foto: Archiv Kevin Rühle

Nach fünf Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze in der Ortsgemeinde Niederwambach. Mit 82,5 Prozent der Stimmen wird Lars Reidenbach in der rund 450-Einwohner-Gemeinde zum neuen Bürgermeister gewählt und löst Joachim Ramseyer von der Spitze ab.