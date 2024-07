Plus Oberdreis Neuer Ortsbürgermeister von Oberdreis: Julian Klein will Bestehendes pflegen und das Ehrenamt fördern Von Charley Burke i Hat sich für seine Amtszeit einiges auf die Fahne geschrieben: Oberdreis' neuer Ortsbürgermeister Julian Klein. Foto: Ingo Schmidt Schon wieder sind fünf Jahre vorbei, schon wieder gibt es einen neuen Ortsbürgermeister in Oberdreis. Julian Klein löst seinen Vorgänger Ralf Engel mit 89,7 Prozent der Stimmen ab. Seit zwei Amtsperioden ist der 36-jährige Klein im Oberdreiser Gemeinderat tätig und konnte dementsprechend in den vergangenen Jahren reichlich Erfahrung sammeln. Lesezeit: 2 Minuten

Im Ort geboren und aufgewachsen, fühlt sich Julian Klein stark mit der Gemeinde, den Menschen und den Vereinen verbunden „Ich bin auch selbst seit 2004 bei der freiwilligen Feuerwehr im Ort tätig“, so Klein. „Hier ist eine sehr gute Dorfgemeinschaft. Ich will diese Struktur so beibehalten, damit es den Leuten ...