Neuer Ortsbürgermeister in Raubach: Florian Albrecht erhält viel Zuspruch

i Die Raubacher wählten Florian Albrecht zum neuen Ortsbürgermeister. Er möchte nun den großen Zuspruch mitnehmen, um die Ortsgemeinde lebenswerter zu gestalten. Seine Einarbeitung beginnt. Foto: Archiv Lara Stephan

Mit viel Schwung startet Florian Albrecht in die nächsten Wochen. Die Raubacher haben ihn mit großem Zuspruch zum neuen Ortsbürgermeister gewählt, es gab keinen Gegenkandidaten. Am Ende erhält Albrecht 92,8 Prozent Ja-Stimmen. Am Wahlsonntag dauerte die Ergebnisbekanntgabe länger als erwartet. Während sich Albrecht mit seinem Ergebnis zufrieden zeigt, hatte er sich aber eine höhere Wahlbeteiligung erhofft.