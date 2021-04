Neuer Leiter der Polizei Neuwied: Matthias Päselt ist seit 100 Tagen im Amt

Zum Jahreswechsel hat Matthias Päselt die Nachfolge von Caroline Schug angetreten, die zuvor für etwas mehr als vier Jahre die Dienststelle der Polizei in Neuwied leitete. Nach mehr als 18 Jahren kehrte er so in die Deichstadt zurück – damals hatte Päselt hier im Rahmen seiner Polizeiausbildung ein Praktikum bei der Kriminalpolizei gemacht. Besucht hat der gebürtige Koblenzer die Stadt Neuwied allerdings zwischendurch öfter, etwa bei Ausflügen mit seiner Familie – Päselt ist Vater von zwei kleinen Kindern – in den Heimbacher Zoo.