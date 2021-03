Neuer Komplex an der B42: Duschwelten baut weiteres Werk in Neuwied

Das Unternehmen Duschwelten errichtet ein neues Werk in Neuwied. Wie das Unternehmen mitteilt, sei die Entscheidung ein Bekenntnis zum den Standort. Der Betrieb und auch die Mitarbeiterzahl sei kontinuierlich gewachsen und investiere nun in die Zukunft. Bereits Ende 2021 soll der Neubau auf dem auserkorenen Gelände an der B 42 stehen, das zuvor schon Großhändler Selgros/Transgourmet für einen Neubau anvisiert hatte, bevor die Stadt das Bauvorhaben stoppte. Geplant ist auch eine großflächige Fotovoltaikanlage zugunsten einer nachhaltigen, ressourcenschonenden Produktion und einer klimafreundlichen Energiebilanz.