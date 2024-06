Plus Neuwied Neuer Biergarten am Rhein: Am Schloss Engers wird wieder ausgeschenkt Von Hilko Röttgers i Freuen sich, dass der Biergarten auf der Terrasse von Schloss Engers am Donnerstag öffnet (von links): Rolf Ehlers, Thomas Focke und Nouri Daniel. Foto: Hilko Röttgers Nach der Insolvenz der Schloss Engers Betriebs-GmbH war erst einmal Schluss: Gut anderthalb Jahre lang gab es im Schloss kein gastronomisches Angebot mehr. Das ändert sich an diesem Donnerstag. Lesezeit: 3 Minuten

Die Durststrecke am Engerser Rheinufer hat ein Ende – und das im Wortsinn. Für die Engerser und alle, die am Rhein entlang durch den Neuwieder Stadtteil kommen, gibt es nun ein neues gastronomisches Angebot. An diesem Donnerstagnachmittag öffnet der Biergarten Schlossterrasse Engers. Chef der Schlossterrasse ist Thomas Focke, der in Engers ...