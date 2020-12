Linz

Irgendwie vertraut fühlte es sich an für Thomas Hecking, als er in die Linzer Polizeiinspektion (PI) kam. „Manchmal ist es auch schön, wenn sich Dinge nicht ändern“, meint der neue Leiter, der hier von 2002 bis 2006 schon einmal unter anderem als Dienstgruppenleiter im Einsatz war. Gleichzeitig ist wegen Corona gerade alles anders und das ein oder andere will auch er in Zukunft anders machen.