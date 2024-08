Plus Rheinbrohl Neue Weinkönigin übernimmt das Zepter: Cosima regiert Rheinbrohl und Hammerstein Von Sabine Nitsch i Die designierte Weinkönigin Cosima Willms (Mitte) mit ihren Weinprinzessinen Esther Zwick (rechts) und Maike Röttgen (links). Das Trio bereitet sich auf seine Amtszeit vor. Foto: Sabine Nitsch Jetzt ist es offiziell: Die neue Weinkönigin von Rheinbrohl und Hammerstein heißt Cosima Willms. Sie wird begleitet von den Weinprinzessinnen Esther Zwick und Maike Röttgen. Der Heimat- und Verschönerungsverein Rheinbrohl (HVV) hat kürzlich das designierte Regentinnentrio im Weingut Scheidgen in Hammerstein der Öffentlichkeit vorgestellt. Lesezeit: 3 Minuten

Startschuss für die Regentschaft des Trios ist der 5. Oktober. Dann geht es am Weinfestsamstag gemeinsam in Rheinbrohl auf die große Bühne, wo die Krönung zelebriert wird. Jury hatte die Qual der Wahl Die Jury des HVV hatte diesmal die Qual der Wahl. Gleich drei junge Frauen hatten ihren Hut in den ...