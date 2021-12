Was ist besser: den Fleischkonsum moderat zu reduzieren und mehr Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu essen, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung anrät? Eine neue Studie der Uni Bonn zeigt, dass die Antwort auf diese Fragen nicht so eindeutig ausfällt, wie man denken könnte – je nach dem, welche Auswirkungen man sich genau anschaut. Die Ergebnisse sind in der Zeitschrift „Science of The Total Environment“ erschienen.