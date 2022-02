Neue Mülleimer in Oberbieber: Wer zahlt für die Abfallentsorgung?

Saubere Plätze, Wege und Straßen machen einen Wohnort lebenswert und attraktiv. Davon ist man in Oberbieber überzeugt. Bereits im Dezember 2019 hatte der dortige Ortsbeirat beschlossen, Hundekotbeutelspender aufzustellen und mit Tüten aus einem nachwachsenden Rohstoff zu bestücken (wir berichteten). Da die Hundekotbeutel nicht recycelbar sind, müssen sie in Mülleimern entsorgt werden. In der Sitzung des Ortsbeirates am Dienstag beantragte die Freie Wählergruppe (FWG) nun, zusätzliche Mülleimer von der Stadt aufstellen zu lassen. Wer die Kosten für deren Leerung übernehmen soll, ist noch unklar.